محافظ أسوان: استعداد مكثف لاستقبال عيد الفطر وتوفير أجواء ترفيهية للمواطنين



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستعداد الجيد بمختلف الجهات المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن لضمان سلامة المواطنين ، وخلق الأجواء الترفيهية للاحتفال بهذه المناسبة.

محافظ أسوان يتأس إجتماع المجلس التنفيذى

وأوضح محافظ أسوان، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام العمل خلال أيام العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، علاوة على القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة التنسيق بين مديريات الأمن والمرور والحماية المدنية والصحة لفرض السيطرة ، وتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة ، فضلاً عن إتخاذ التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة ، ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال للتعامل مع أى حالات.

تشغيل المخابز البلدية المحددة خلال أيام العيد

ووجه محافظ أسوان بالمرور على المخابز البلدية المحددة للتشغيل خلال أيام العيد للوقوف على توافر الكميات اللازمة من الدقيق بها ، مع قيام اللجان المشتركة بالحملات التفتيشية على الأسواق والمعارض للإطمئنان على توفير السلع الغذائية بها بالأسعار المناسبة دون مغالاة ، علاوة على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بالميادين والمناطق والأحياء السكنية والحدائق ، مع المرور اليومى أثناء فترة أجازة العيد لرصد أى مخالفات لإزالتها فى المهد ، بالإضافة إلى قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى.

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