رئيسة القومى للمرأة تشبد بالتعاون مع منظمة اليونيسف وتستعرض برامج وأنشطة المجلس



استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم ناتاليا ويندر روسي، الممثلة الجديدة لمنظمة اليونيسف في مصر، وذلك بحضور كل من جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس،شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" ، سلمى الفوال مدير برامج حماية الطفل باليونيسف، دينا هيكل مدير قسم التواصل والتنمية المجتمعية باليونيسف.

خلال اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بـ ناتاليا ويندر روسي ، مشيدة بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف خلال السنوات الماضية فى العمل على العديد من البرامج الهامة

واشارت إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى لتمكين الفتيات.

وتطرقت رئيسة المجلس إلي برنامج التنشئة المتوازنة الذي يطلقه المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإلى دور مكتب شكاوي المرأة فى تلقي شكاوى واستفسارات السيدات، وتقديم الدعم القانونى والنفسي والإجتماعي لهن، كما أكدت على أهمية مواصلة الجهود لنشر التوعية فيما يخص جرائم العنف الإلكترونية.

من جانبها، أكدت نتاليا روسي على سعادتها بالتعاون المثمر والبناء مع المجلس، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات للقضاء على ختان الاناث والزواج المبكر، مؤكدة على الدور الهام للدراما المصرية والإعلام الإيجابي في نشر التوعية بمختلف القضايا التي تمس المرأة المصرية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة توعية الأسر بأهمية العلاج النفسي في حالة التعرض للعنف مع تقديم الدعم للمتضررين من النساء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة عند الحاجة.