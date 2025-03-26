بسبب وجبة الإفطار.. موظف يطعن زوجته بالسكين في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بطعن زوجته بسكين بسبب خلاف علي تجهيز وجبة الإفطار بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة.
تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز؛
بالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات علي تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.