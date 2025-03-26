محافظ سوهاج يوجه بالاستعداد الكامل لخدمات مياه الشرب وجاهزية غرفة العمليات والخط الساخن 125

وجه اللواء الدكتور الوزير عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على ضرورة الاستعداد الكامل لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال تلك عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة جاء ذلك خلال جولة تفقد اللواء الدكتور محافظ سوهاج يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والاستاذ على لطفى رئيس حى شرق للوقوف على استعدادات الشركة خلال فترة العيد والتى تضمنت اصطفاف السيارات بمحطة مياه سوهاج غرب السطحية والتى يتم الدفع بها للتعامل مع اعطال مياه الشرب والصرف الصحى للتاكد من جاهزية المعدات للتعامل مع اى طوارى خلال ايام العيد حيث ضم الاصطفاف عدد من السيارات منها 10 سيارات دخلت الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 61.7 مليون جنيه هذا بالاضافة الى تفقد المحطة التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 الف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

كما تم تفقد معمل المحطة ومجمع الورش والذى يضم ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة اصلاح وصيانة طفايات الحريق وورشة الطلمبات وكذلك المركز الاقليمى للسلامة والصحة المهنية وورشة التدريب العملى ومركز اختبار الطلمبات وغرفة عمليات الازمات والطوارى للوقوف على مدى كفاءة وجاهزية العاملين لتحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين والتعامل مع اى طوارى خلال فترة العيد.

وشدد محافظ سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الاستعداد الدائم والجاهزية التامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وفرق الطوارى والصيانة والخط الساخن 125 وغرفة عمليات الطوارئ والازمات وخاصة خلال ايام عيد الفطر والعمل على مدار الساعة لخدمة المواطن السوهاجى وتحقيق رضاه.

كما توجه محافظ سوهاج بالشكر لجميع قيادات الشركة والعاملين بها على مجهوداتهم فى حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتواجد على مدار الساعة والعمل وفق احدث الاساليب لتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك وان الشركة استعدت خلال تلك الفترة من خلال تواجد رؤساء قطاعات على مدار 24 ساعة واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن 125 وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة واستمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة وسائل تتمثل فى الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكذلك موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.