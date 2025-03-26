نصائح مفيدة لإعداد حشوة كعك العيد

أيام ويهل علينا عيد الفطر المبارك ومن طقوس وعادات المصريين تجهيز واعدد كعك العيد ، وعلى الرغم من احتوائه على مكونات مثل السكر والدقيق والسمن الا إننا يمكننا صناعة الكحك بطريقة صحية مفيدة

فى هذا التقرير نتعرف على حشوات كعك العيد ونصائح لابتاع الطرق الصحية ، بحسب موقع india

حشوات صحية لكعك العيد

حشوة التمر

تعتبر حشوة التمر من أكثر الحشوات الصحية، فهي غنية بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.

يمكنك تحضيرها عن طريق هرس التمر مع القليل من القرفة.

حشوة المكسرات

تعتبر المكسرات مصدر رائع للبروتين والدهون الصحية والألياف.

يمكن مزج أنواع متعددة من المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والسوداني، وطحنها مع القليل من العسل أو دبس التمر.

حشوة الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مثل التين والمشمش والزبيب اختيار مفيد لحشوة الكحك، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف.

يمكنك نقع الفواكه المجففة في الماء الساخن ثم خلطها مع القليل من القرفة.

حشوة العجوة

تعتبر العجوة من الحشوات الطبيعية للكحك، وهي غنية بالألياف والسكريات الطبيعية.

لجعلها صحية أكثر، يمكنك تقليل كمية السمن أو الزبدة عند تجهيزها .

حشوة الملبن

يعتبر الملبن من الحشوات المعروفة للكحك، ويمكن تجهيزها في البيت بمكونات طبيعية مثل النشا والسكر والعصائر الطبيعية.

نصائح لإعداد كحك العيد بطريقة صحية

-استخدم دقيق القمح بديلا عن الدقيق الأبيض في تحضير عجينة الكحك لما له من فوائد صحية مفيدة .

- الإقلال من كمية السكر المضافة إلى الحشوة.

وضع السمن البلدي بكمية بسيطة .

-أضف بعض الأعشاب الصحية مثل القرفة واليانسون والشمر إلى الحشوة.