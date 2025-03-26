محافظ الإسماعيلية يتابع جهود ضبط الأسواق استعدادًا لعيد الفطر

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، خاصة مع تزايد الإقبال على الشراء خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر.

من جانبها، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، عدة حملات تفتيشية مكثفة بمختلف المراكز والمدن، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات في المخابز والأسواق والمحال التجارية. وتمكنت الحملات من ضبط مخبزين مخالفين في القنطرة غرب بعد تصرفهما في نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، كما تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في 11 شيكارة دقيق مدعم بطريقة غير قانونية.

وفي مجال الرقابة على جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 30 كيس شيبسي و50 زجاجة مياه غازية فاسدة، بالإضافة إلى 150 كيس شيبسي و200 زجاجة مياه غازية متنوعة الأحجام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 كيس مصنعات دواجن و50 كيس سكر غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 330 قطعة كيك، 50 عبوة عصير، و60 كيس مكرونة سريعة التحضير جميعها منتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بمراقبة المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى 19 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إلى جانب تحرير محاضر أخرى لمخالفات تتعلق بمواعيد التشغيل وعدم وجود سجلات أو ماكينات صرف.

وشملت الحملات أيضًا الرقابة على المحال التجارية والأسواق، حيث تم تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و53 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محضرين لمتاجر قامت بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحاضر أخرى شملت عدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، وعدم الإعلان عن المخازن، وإدارة أوكازيون بدون تصريح.

وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين والمستودعات، تم ضبط بدال تمويني مخالف لتوقفه عن ممارسة النشاط، كما تم تحرير محضر لمستودع غاز بسبب عدم استلام الحصة كاملة من أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب محاضر أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار على سيارات التوزيع ومخالفة السير.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الحملات ستستمر بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، لضمان ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للغش أو الاستغلال التجاري، مشددًا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة شرائية آمنة للمواطنين خلال فترة العيد.