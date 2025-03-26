نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لاحتفالات أعياد الربيع

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة التجهيزات الخاصة بالاحتفالات المقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وممثلين عن الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالكرنفال السنوي لعربات الزهور، الذي يُقام بالتزامن مع احتفالات الربيع، حيث سيتم اختيار أجمل ثلاثة تصاميم لعربات مزينة بالزهور، على أن تُمنح جوائز للفائزين من خلال لجنة متخصصة.

كما أوضح مدير إدارة السياحة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أميرات الفراولة بالإسماعيلية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان وصول المعلومات لجميع المواطنين. وأشار إلى أنه جارٍ استحداث فقرات فنية جديدة ستُعرض خلال الاحتفال، بالإضافة إلى إقامة معرض لوحدة تكافؤ الفرص ومنصة “أيادي مصر”، والذي سيتضمن منتجات غذائية، مشروبات، وأشغال يدوية، وذلك بطول شارع محمد علي.

وكشف نائب المحافظ عن إقامة معرض للزهور لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة خلال الاحتفالات. كما وجَّه الأجهزة التنفيذية والأمنية بتأمين خط سير كرنفال عربات الزهور، ورفع جاهزية المستشفيات والتأمين الصحي الشامل لمواجهة أي طوارئ خلال عيد شم النسيم واحتفالات أعياد الربيع.



استعرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خططهم لتجميل وتطوير الميادين الرئيسية والفرعية في مختلف أنحاء المحافظة، لضمان ظهور الإسماعيلية في أبهى صورة أمام زوارها. كما شدد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة، والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات وإزالتها فورًا.

ووجَّه “عصام” الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة، هيئة الرعاية الصحية، مرفق الإسعاف، بنك الدم، الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، لضمان رفع درجة الاستعداد بكافة الأندية والشواطئ، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يطرأ خلال الاحتفالات.