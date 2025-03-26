مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة سوهاج الأهلية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثلاثون اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، تنفيذاً لخطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.

وقدم الدكتور حسان النعماني شكره للقيادة السياسية على دعمها الكامل لمنظومة التعليم العالي، وخاصة الجامعات الأهلية، موضحاً إن انشاء جامعة سوهاج الاهلية كانت حلماً لدى ابناء المحافظة، وان فخامة الرئيس السيسي هو الداعم الأول لهذا المشروع الضخم، حيث وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لانشائها لاستيعاب الاعداد المتزايده من ابناء محافظات الصعيد.

كما قدم النعماني شكره للدكتور مصطفي مدبولي والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي علي مجهوداتهم المبذوله في هذا الشان، مؤكداً علي ان انشاء جامعة سوهاج الاهلية ستكون تجربة رائدة، و نقطة انطلاق بارزة في مسيرة التعليم العالي بالمحافظة، لما تتميز به من برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل ورؤية مصر 2030 فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.