حزب الجبهة الوطنية يختار 19 عضوا بهيئة مكتب أمانة التنظيم

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية موافقة الحزب على اختيار 19 عضوا في هيئة مكتب أمانة التنظيم بعد عرض أحمد رسلان أمين التنظيم، وهم: عبد الرحمن عبد اللطيف، دينا حمدي، الخضر إبراهيم، النائب مهندس خالد عبد العزيز، العمدة ياسين العقاري، النائبة د.سارة جاد المولى، د.سعد عبد العزيز، علاء مجاهد، النائب عاطف مخاليف، لينا عبد الرؤوف، مهندس محمود الشوربجي، لواء محمد الزياتي، د.هبة الصباحي، د.مروة دوبان، د.مصطفى سنوسي، محمد المغربي، أحلام عثمان، صفية دسوقي، النائب سيد حجازي.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بأعضاء هيئة المكتب، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.