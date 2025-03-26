إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة عقب اصطدامها بميكروباص بالفيوم

سقطت دراجة نارية " تروسكل " بترعة في طريق ابو عش عند عزبة محمود حسن بدائرة مركز الفيوم نتيجه تصادم بين التروسكل وسيارة ميكروباص ، مما أسفر عن إصابة 3اشخاص سقطوا في مياه الترعة ، وتم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث بطريق ابوعش الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين سقوط دراجه ناريه تروسكل في المياه ، وسقوط مستقله .



وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بالفيوم الي مكان الحادث، تبين اصطدام سيارة ميكروباص ، بدراجة نارية ، ما أدى لسقوط التروسكل في مياه الترعة وتسبب في أصابة 3 أشخاص ، وتم انشالهم بمعرفه قوات الحماية المدنية، ونقلهم الي مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم .



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق .