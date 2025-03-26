48 ساعة من غير نوم.. عمرو محمود ياسين يعلن انتهاء تصوير "وتقابل حبيب"

اعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن انتهاء تصوير مسلسله الرمضاني "وتقابل حبيب"بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي، اليوم الأربعاء

كتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الحمدلله فركش الان مسلسل وتقابل حبيب .. ٤٨ ساعه من غير نوم ..".

تدور أحداث العمل حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لهت مع أقرب صديقاتها، فتطلب الطلاق، وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في عدة صراعات

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وبطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، إيمان السيد، رشوان توفيق، محمود عمرو ياسين