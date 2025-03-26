إعلام عبري يكشف خطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خطط الاحتلال لتهجير 100 فلسطيني من قطاع غزة إلى اندونيسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وتسعى تل أبيب بدعم أمريكي لتهجير الغزيين إلا أن مخططها لتهجيرهم باء بالفشل حتى الآن، بعد أن رفضه سكان القطاع ولم توافق أي دولة على استقبالهم.

ويزعم الاحتلال أن مخطط التهجير "هجرة طوعية".

وقالت القناة 12 أن "التجربة الأولية" ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا، و"غايتها تشجيع آلاف الغزيين على هجرة طوعية إلى إندونيسيا، للعمل في فرع البناء، إذا تبين أن التجربة الأولية نجحت".

ووفقا للقناة، فإنه منذ بداية العدوان غادر غزة 35 ألف فلسطيني، من ضمنهم ألف منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم الأحد الماضي، وهم مرضى وجرحى بحاجة إلى علاج طبي وأفراد عائلاتهم، ومواطنون يحملون جنسيات لدول أجنبية.