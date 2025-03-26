محافظ البحيرة تكرم الفائزين في المسابقة السنوية الكبرى للقرآن الكريم| صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في المسابقة السنوية الكبرى للقرآن الكريم، التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، ضمن فعاليات مبادرة "قطار الخير 2025" وبالتزامن مع الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. المعظم.

اقيمت الاحتفالية بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وأ أسامة داود السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وفضيلة الشيخ منصور ابو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ عبد المجيد الكرمالي وكيل مديرية الأوقاف، ود ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت أحد الفائزين، وعرض فيديو عن مراحل المسابقة، أعقبها ابتهال ديني لأحد الفائزين كأفضل المبتهلين.

خلال كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بحضور هذا الحدث المبارك والذى يعد إحدى المحطات المضيئة لمبادرة قطار الخير التي أطلقتها المحافظة منذ بداية الشهر الفضيل، مشيرةً إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القيم الدينية والتربوية، ضمن جهود المحافظة لتعزيز دور الأنشطة الدينية والثقافية، التي تُسهم في غرس القيم الأخلاقية بين الأجيال الجديدة.

وأضافت إن محافظة البحيرة حرصت على إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات ضمن فعاليات قطار الخير والتي تسهم في دعم المواطنين وتعزيز قيم الخير والعطاء، بدءًا من معارض أهلاً رمضان، مرورًا بالخيمات الرمضانية، ووصولًا إلى الأنشطة الروحانية والثقافية والرياضية التي أضفت أجواءً مميزة على الشهر الفضيل ، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم المواهب الحقيقية، ورعاية النابغين في مختلف المجالات، ليكونوا قدوة ونموذجًا يُحتذى به في بناء المستقبل.

فى ختام الحفل تم تكريم الفائزين الأوائل حيث تم تكريم 77 فائزًا من بين 584 متسابقًا ( القرآن الكريم- الابتهالات) وإهدائهم شهادات التقدير والجوائز المقررة، تقديرًا لاجتهادهم في حفظ وتجويد كتاب الله الكريم.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية معهم، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم من مشايخ مديرية الأوقاف، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المسابقة.

واختتمت محافظ البحيرة كلمتها بتهنئة جميع الفائزين، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والسداد، مؤكدةً استمرار دعم المحافظة لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في بناء جيل متمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، قادر على تحمل المسؤولية وصناعة مستقبل أفضل.