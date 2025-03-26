الزمالك يخوض تدريبات مكثفة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وبيسيرو يصحح أخطاء مواجهة بتروجيت

طوى البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، صفحة مواجهة بتروجيت فى بطولة كأس عاصمة مصر، وبدأ الأستعداد للمواجهة المقبلة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

وشهدت المواجهة الأخيرة للفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزية بيسيرو، هزيمة قاسية للفارس الأبيض، أمام نظيره بتروجيت بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

فيما يستعد فريق الزمالك للمواجهة المقبلة يوم الجمعة القادمة، لملاقاة نظيرة سيراميكا كليوباترا، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب "ستاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر .

ووصل الزمالك لنصف النهائى، بعدما تخطى نظيره سموحة فى الدور ربع النهائى بنتيجة كبيره بأربعة أهداف لهدفين، والتى حول فيها الفارس الأبيض تأخره بهدفين إلى أنتصار كبير.

بينما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى نصف النهائى، بعدما تخطى الجونة فى ربع النهائى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ستاد هيئة قناة السويس".

ويبحث الزمالك عن التتويج بجميع البطولات المشارك فيها هذا الموسم، كما أكد بيسيرو أكثر من مره فى عدة مناسبات.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك علي تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدا خوفا من مفاجآت بطولة كأس مصر، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطى أحداث مباراة بتروجيت.

وشهدت مواجهة بتروجيت عدة عثرات، على اثرها قرر بيسيرو خوض تدريبات مكثفه شدد خلالها على أهمية الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادى.

وشهدت التدريبات شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

وخصص جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين، وتم التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب.

كما أدي اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبيه بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة، كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها قبل تلك المواجهة.