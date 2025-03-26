فوز شركة إنوفو بجائزة أثر للتميز في الاستدامة وممارسات المسؤولية الاجتماعية

أعلنت شركة "إنوفو" فوزها بجائزة "أثر" من منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر.

تُمنح هذه الجائزة تقديرًا لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتُكرم إنوفو لجهودها في تطبيق ممارسات بيئية مستدامة وتعزيز التنمية المجتمعية.

يتم منح جائزة "أثر" المرموقة من قبل الملتقى السنوي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهي الأولى من نوعها في مصر. تُكرم هذه الجائزة المؤسسات والشخصيات التي تُظهر تأثيرًا كبيرًا في مسيرة التنمية المستدامة، سواء في الجانب البيئي أو المجتمعي.

وأشار محمد جمال، العضو المنتدب لشركة إنوفو للبناء مصر، قائلاً: "يُعد الفوز بالجائزة شرفًا لكل العاملين في إنوفو، واعترافًا بتفاني فريقنا في الاستدامة. هذه الجائزة تحفزنا على مواصلة الابتكار في جهودنا للاستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية." وتعكس هذه الجائزة التزام إنوفو بالاستدامة من خلال سجلها الحافل بالابتكار البيئي ومشاركتها في المشاريع المجتمعية التي تخلق قيمة دائمة للمجتمع.

وأضاف الدكتور حسن مصطفي رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة "لقد وضعت إنوفو معيارًا في الصناعة من خلال التزامها الثابت بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. إن نهج إنوفو المبتكر ومشاريعها المجتمعية هي مثال يحتذى به، ونحن فخورون بالاعتراف بمساهماتهم البارزة في مستقبل مستدام."

والجدير بالذكر، أن إنوفو تلتزم بتعزيز الاستدامة من خلال مجموعة من المبادرات المتكاملة في أعمالها الأساسية، بما في ذلك الترويج لطرق البناء الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات في عمليات البناء، وتطوير المشاريع البيئية الواعية. تركز الشركة أيضًا على تمكين المجتمعات المحلية وضمان أن تأثيرها يمتد إلى ما بعد البيئة المبنية لخلق قيمة دائمة للمجتمع.