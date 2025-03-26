حزب الجبهة الوطنية يُعلن 6 أمناء مساعدين للتنظيم

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية عدداً من المواقع والتشكيلات الرئيسية التي تم اختيارها من قبل لجنة القيادات المشكلة في الحزب، وذلك بعد عرض أحمد رسلان أمين التنظيم، واعتماد د عاصم الجزار رئيس الحزب وقد تم الاستقرار على 6 أمناء مساعدين للتنظيم هم: النائب إبراهيم رفيع سلامة، النائب د.سعيد خميس، النائبة سعاد المصري، المهندس حازم عبد الرازق، الصحفي وسيم عثمان مخلوف، والنائب محمد سليم.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالأمناء المساعدين، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.