يسرا اللوزي تفدي صابر بنفسها في المداح

بينما تقوم تاج (يسرا اللوزي) بإرشاد صابر (حمادة هلال) في رحلته ضد قوى الشر وتلازمه في المواقف الصعبة، تفاجأ ببنت ابليس والملك الأحمر يظهران لها، ويجعلان النيران تحيط بها، وعندما يحاول المداح إنقاذها، تمنعه وتطلب منه الابتعاد حتى يتمكن من إكمال مهمته، وهذا ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل المداح.

يتمكن الملك الأحمر (خالد الصاوي) وبنت إبليس (غادة عادل) من تنفيذ تهديداتهما المستمرة لتاج ويلحقان بها الأذى بسحرهما الأسود، ويجعلانها تختفي وسط هالة من الرماد بعد أن أحاطاها بنيرانهما الشيطانية.

وعندما يحاول المداح إقحام نفسه لإنقاذها، تخاف عليه تاج من الموت لأنها ريده أن يستكمل رسالته في إنقاذ البشرية من شر بنت ابليس والملك الأحمر وأعوانهما، وأوصته باستئناف بحثه عن سلاحها والصولجان اللذان يكمن الخلاص فيهما.

تختفي تاج ويبكيها صابر، ثم يستجمع حماسه مرة أخرى ويقرر الانتقام لها ومواصلة حربه ضد قوى الشر، والسعي بكل طاقته للبحث عن سلاحها والصولجان.

مسلسل المداح من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وتشارك يسرا اللوزي في بطولته مع حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان وجوري بكر.