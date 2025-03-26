محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية علي مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بمنحهن شهادات التقدير والمبالغ المالية، لعطائهن ودورهن الكبير وتضحيتهن في تربية أبنائهن وبناء أسرهن على الأسس القويمة.

جاء ذلك بحضور كامل على غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، رئيس لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، وأعضاء لجنة الاختيار "خالد جبيلي مدير عام العلاقات العامة بديوان عام محافظة الفيوم، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، ورانيا حسن عبدالفتاح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة"، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة، والأمهات المكرمات وأسرهن.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأهن بعيد الأم، وقرب حلول عيدي الفطر المبارك، والقيامة المجيد، مثمناً الدور الإيجابي للأمهات المكرمات في غرس القيم وتربية وتنشئة أبنائهن التنشأة السليمة، التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة لوطننا الغالي مصر، مشيراً إلى أن كل الأديان أكدت على مكانة الأمهات والإقرار بالواجب والجميل نحوهن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، تقديراً لما تبذله من مجهودات تسهم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تشارك في بناء مجتمع صالح، مشيداً بالأمهات المكرمات والعطاء الكبير لهن في شتى مناحي الحياة دون كللٍ أو مللٍ، وتربية أبنائهن على العادات والتقاليد الأصيلة والأخلاق الكريمة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي ليست نصف المجتمع وحسب بل هى كل المجتمع.

وخلال الفعاليات، استمع محافظ الفيوم، لكلمات الشكر والعرفان والإقرار بالواجب والجميل، التى تقدم بها أبناء وبنات الأمهات المكرمات،كما استمع لمطالب الأمهات بشأن تدبير فرص عمل لأولادهن بالقطاع الخاص، أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تدر لهم دخلاً يساعدهم علي متطلبات الحياة، مؤكداً على تلبية تلك المطالب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ووجه المحافظ، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الفيوم، بعمل "استاند" باسم كل أم من الأمهات المكرمات، يوضع على مكاتبهن بالعمل كقيمة معنوية لهن، وتشجيعاً لغيرهن من الأمهات للمشاركة بالمسابقة خلال الأعوام القادمة، مؤكداً على زيادة عدد السيدات بلجنة الاختيار خلال السنوات القادمة، مع الاستعانة بالسيدات اللائي فزن بالمسابقة خلال الأعوام الماضية.

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن مسابقة الأم المثالية علي مستوى ديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية التابعة، خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير الماضيين، وتقدم للمسابقة 11 أماً يمثلن الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، وتم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات الفائزات بالمسابقة من بينهن، واختارت اللجنة 5 أمهات مثاليات، إثنتين منهن من الديوان العام للمحافظة، وأماً مثالية من كل مركز من مراكز إطسا، وطامية، ويوسف الصديق.

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