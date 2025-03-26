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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم الرسوم المتحركة The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie بدور العرض المصرية

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
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ينطلق فيلم الرسوم المتحركة العائلي المنتظر The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie، في دور العرض المصرية، ابتداءً من 26 مارس 2025، حيث يعود الفيلم ليُعيد إلى الأذهان روح الكلاسيكيات الشهيرة من شخصيات Looney Tunes المحبوبة، وعلى رأسهم "بوركي بيغ" و"دافي داك"، في مغامرة جديدة تمزج بين الكوميديا والمغامرة، وتقدّم جرعة من الضحك والإثارة لجميع أفراد العائلة، وتتولى مهام توزيع الفيلم، شركة Four Star Films.
تدور أحداث الفيلم حول الثنائي الأيقوني "بوركي" و"دافي"، حينما يجدان نفسيهما وسط مغامرة غريبة بعد اكتشافهما لمخطط سري يقوده مجموعة من الكائنات الفضائية في مصنع للعلكة. ومن خلال مواقف مليئة بالفوضى والكوميديا، يسعى الثنائي لإنقاذ مدينتهم وربما العالم بأسره، ويواجهان تحديات غير متوقعة ومواقف ساخرة تتماشى مع الطابع الكوميدي الذي اشتهرت به شخصيات لوني تونز على مدار الأجيال.
الفيلم من إخراج بيت براونغاردت وكتابة كيفن كوستيلو، ويشارك في الأداء الصوتي مجموعة من النجوم منهم إريك باوزا، كاندي ميلو، بيتر ماكنيكول، فريد تاتاشور، ولورين نيومان. ويعد الفيلم تجربة سينمائية مميزة تجمع بين التراث الكلاسيكي لشخصيات Looney Tunes وروح العصر الحديث، ليقدم للجمهور مغامرة لا تُنسى مليئة بالضحك والتشويق.
ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

The Day The Earth Blew Up A Looney Tunes دور العرض المصرية بوركي الكائنات الفضائية