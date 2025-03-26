السيطرة على حريق محدود بمستشفى كفر شكر التخصصي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي في مستشفى كفر شكر التخصصي، بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي فى مستشفى كفر شكر التخصصى

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق داخل منور مكعب 10 أمتار تقريبا خلف قسم العلاج الطبيعي وبداخله عددا من الكراتين والمخلفات الورقة.

جرى الدفع بسياراتين إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى حفاظا على المرضى والعاملين والطواقم الطبية والمترددين على المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.