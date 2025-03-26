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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو يضع تدريبًا خاصًا لـ"زيزو" ومحمد السيد على هامش مران الزمالك

زيزو
زيزو
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني، برنامجا تدريباً خاصاً للثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد السيد لاعبا الأبيض، على هامش  المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، قبل استكمال المران داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ولم يشارك "زيزو" ومحمد السيد في  الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بناء على قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني، من أجل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل في ظل معاناتهما من الإرهاق بعد مشاركة الأول مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركة الثاني في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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