أرشفة ورقمنة أعمال السيناريست الراحل عاطف بشاي بالذكاء الاصطناعي

انضمت ماري عزيز زوجة المؤلف والسيناريست والناقد الفني عاطف بشاي لمبادرة "ديجيتايزد" لأرشفة ورقمنة الأعمال الفنية.

والسيناريست عاطف بشاي واحد من أهم المؤلفين الذين برعوا في تحويل القصص والروايات لأدباء عظماء مثل نجيب محفوظ ويوسف إدريس إلي سيناريو وحوار سينمائي، وبرع أيضا في تقديم الأعمال الكوميدية والاجتماعية بصورة تشبه البيت المصري.

قدم عاطف بشاي عدد كبير من الأعمال من أبرزها فيلم تحقيق عام 1980 وفيلم فوزية البرجوازية عام 1985 و مسلسل يارجال العالم اتحدوا عام 2000 وحصل علي عدد من الجوائز عن هذه الأعمال.

تستهدف مبادرة "ديجيتايزد" في الأساس الحفاظ على التراث الفني والثقافي بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.