سعر الذهب اليوم 26 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمقدار طفيف في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة المختلفة

سجل سعر عيار 21 نحو 4260 جنيها للبيع و 4275جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4868 جنيها للبيع و 4886جنيها للشراء .

وصل سعر عيار 18 لنحو 3652 جنيها للبيع و 3665 جنيها للشراء و عيار 14نحو 2841 جنيها للبيع و2850 جنيها للبيع .

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34.185 الف جنيه للبيع و 34.2الف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 3015 دولار للبيع و 3016 دولار للشراء