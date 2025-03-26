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الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 26 مارس 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمقدار طفيف في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة المختلفة  
سجل سعر عيار 21 نحو 4260 جنيها للبيع و 4275جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4868 جنيها للبيع و 4886جنيها للشراء .
وصل سعر عيار 18 لنحو 3652 جنيها للبيع و 3665 جنيها للشراء و عيار 14نحو 2841 جنيها للبيع  و2850 جنيها للبيع .
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34.185 الف جنيه للبيع و 34.2الف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 3015 دولار للبيع و 3016 دولار للشراء

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