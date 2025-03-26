محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الرؤوف الرحيم



شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء ، احتفال مديرية أوقاف المنوفية بليلة القدر المباركة بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم ، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور حسام الشتيحى وكيل مديرية أوقاف المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

في مستهل الاحتفالية ، استمع الحضور لتلاوة عطرة من آيات القرءان الحكيم ، أعقبها كلمة وكيل مديرية الاوقاف بالمحافظة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر وهي ليلة العتق من النار وغفران الذنوب ، وأشار إلى أن تسميتها جاء لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل والتي يجب على المسلمين استثمار فضائلها واستغلال بركاتها تأسياً برسولنا الكريم صلى الله عليه وأله وسلم ، موضحاً أن الله عز وجل أخفى على عباده موعدها للاجتهاد في الطاعة والتقرب إليه في كل وقت ، وشدد على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية فى ظل التحديات الصعبة لنبذ الشائعات والابتعاد عنها وخطورتها بما يحقق الحفاظ على وطننا الحبيب.

ووجه محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات التنفيذية وجموع الأهالي ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا العزيز وينعم عليه بالمزيد من التقدم والرخاء ، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة ، مؤكداً الاستمرار في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل وتذليل العقبات بما يحقق رضا المواطن كونه أولوية أولى على رأس منظومة العمل بالمحافظة.

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