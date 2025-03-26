تفاصيل تطبيق رسوم جديدة على إنستاباي

الأربعاء 26/مارس/2025 - 04:32 م

تصدر تطبيق “انستاباي” الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إعلان التطبيق رسوم جديدة على التحويلات و الاستعلام عن الرصيد.

إعلان تطبيق الشحن الذكي وتحويل الأموال جاء لتحسين الخدمة، وأعلن "المركزي" تطبيق رسوم على تحويل الأموال عبر إنستاباي بدءا من الشهر المقبل.

وتم تحديد الرسوم لتكون 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وتكون حد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

ومن المقرر أن يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، ويتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية، وتحديد 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، بالإضافة إلى إتاحة 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل كما تقرر تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

وكان عدد المستخدمين ارتفع لـ12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024 ويتم العمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة، وهدف الرسوم تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.