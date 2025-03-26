انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط



انعقد اليوم الأربعاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 148 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس لجامعة دمياط ، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، مُعربًا عن تمنياته بأن يعود هذا العيد على مصر وشعبها بالخير والبركة.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالجهود المبذولة في مختلف كليات الجامعة لإنتاج مشروعات ومخرجات علمية وعملية، ووجه بضرورة إجراء دراسات متكاملة لاستغلال هذه المنتجات وتسويقها في السوق المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويُحقق رؤية الجامعة في الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع.

ووجه بإعداد دليل تعريفى شامل لمراكز الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، يهدف إلى تسهيل وصول أفراد المجتمع والمستثمرين إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المراكز، والتي تشمل استشارات علمية، وبرامج تدريبية، ودعمًا لرواد الأعمال، بالإضافة إلى خدمات بحثية وتكنولوجية متخصصة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدليل سيُعرِّف بطبيعة عمل كل مركز أو وحدة، وبيانات التواصل، والخدمات المقدمة، وآليات الاستفادة منها، مما يسهم في تفعيل دور الجامعة كمؤسسة داعمة للتنمية ويلبي احتياجات المجتمع المحلي. وأكد أن هذه الخطوة ستُحسِّن جودة الخدمات المقدمة، وتُعزز الشفافية في التعامل مع الجمهور، وتفتح قنوات تعاون أوسع مع الجهات الخارجية .