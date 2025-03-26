وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق ، بطريق الفيوم اطسا الزراعي، بعد مدخل قرية منشأة رحمي، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق الفيوم اطسا الزراعي عند مدخل قرية منشاة رحمي، و أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي ، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.