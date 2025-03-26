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الأربعاء 26 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وديًا.. غزل المحلة يواجه الأوليمبي والمنصورة استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، نظيريه الأوليمبي والمنصورة في مباراتين وديتين، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر فريق غزل المحلة، بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، خوض الفريق مواجهتين وديتين أمام النادي الأوليمبي والمنصورة على ملعب استاد غزل المحلة، وذلك يومي الخميس والسبت المقبلين على الترتيب.

موعد مباراة غزل المحلة ضد سموحة

ومن المقرر، أن يلتقي غزل المحلة نظيره سموحة يوم. 11 أبريل المقبل على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.

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