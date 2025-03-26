رئيس الجيل الديمقراطي: مصر لم تتوان يومًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينيةثابت منذ ال 77 عاما الماضية والتي قدمت خلالها الكثير من التضحيات العظيمة من أموال و أرواح ودماء ذكية، بالإضافة إلى الرفض القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري ،دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف الشهابي، أن مصر لم تتوان يوما في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت ومازالت صوتا قويا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلسي الأمن والأمم المتحدة، أو الفعاليات الدولية ، موضحا أن البيان المصري الأخير يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بعدم السماح بتمرير أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وان السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط يكون عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وأعتبر رئيس حزب الجيل، قرار الحكومة الإسرائيلية بانشاء هيئة حكومية تابعة لها للتهجير الطوعى لسكان غزة قرار خبيث مضلل للرأى العام العالمى مستنكرا الحديث عن تهجير طوعي في ظل حرب الإبادة القائمة على الشعب الفلسطيني الذي يزف كل يوم عشرات الشهداء ثمنا لتشبثه بأرضه المقدسة.



وأكد “الشهابى” أن ماتروج له إسرائيل تحت مسمى المغادرة الطوعية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حيث يشكل جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى إعادة تقسيم للمنطقة بما يخدم مخططات الاحتلال.

وأثمن رئيس الجيل الديمقراطي ، جهود القيادة السياسية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي "باتخاذ خطوات جادة وقوية وسريعة لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستمرة.تحت بصر وانظار العالم !!