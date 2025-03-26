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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

قمصان وسمير وحتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
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اعتمد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرار لجنة اختيار القيادات التي استقرت على كل من: اللواء رفعت قمصان، والنائب أحمد سمير زكريا، ورنا حتاتة، نوابا لرئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة والتى يرأسها المستشار علاء فواد.

كانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن بشأن تشكيل الأمانات المركزية، اليوم، وناقش الاجتماع الأسماء المرشحة للمواقع الجديدة، وتم الاستقرار على نواب رئيس الأمانة الفنية بعد موافقة رئيس الحزب.

تضم اللجنة التى يرأسها الجزار كلا من: السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان أمين التنظيم.

حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار الجبهة الوطنية اللواء رفعت قمصان النائب احمد سمير زكريا المستشار علاء فؤاد