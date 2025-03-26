نواف سلام: لا أحد في لبنان يريد التطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه لا أحد في لبنان يريد التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التطبيع مع دولة الاحتلال هو مرفوض من قبل كل اللبنانيين.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات له علي أن النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها على لبنان.

ودعا رئيس وزراء لبنان، إلى حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة المشروع الإسرائيلي لتهجير سكان غزة والضفة الغربية.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تصعيدا عسكريا، مما يزيد من المخاوف من انزلاق البلاد إلى مواجهة واسعة النطاق، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أطلق رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، تحذيرا شديد اللهجة من تداعيات التصعيد، مشددا على ضرورة منع أي انجرار إلى حرب جديدة قد تكون عواقبها كارثية على لبنان.