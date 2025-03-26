أمانة المحليات بحزب الجبهة الوطنية تناقش توسيع المشاركة في العمل المحلي

ناقشت الأمانة المركزية للمحليات بحزب الجبهة الوطنية خطة عملها خلال المرحلة القادمة، والتي تعتمد على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات.

تطرقت الأمانة للاستعدادات لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وتحركاتها للمساهمة في خريطة التنمية في المحافظات إلى الأفضل، وذلك وفقا لطبيعة كل محافظة ومواردها ومكوناتها.

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وأمين عام الأمانة، أنه جاري إعداد مقترح لقانون المحليات، خاصة أن قانون المحليات حساس جدا ويمس العلاقة بين الحكومة والمواطن، مشيرا الى أن عضو المحليات يتعامل في نطاق واسع مع المواطنين.

وأوصت اللجنة بحصر أبرز مشاكل المحليات وتقديم حلول لها في كل محافظة، زيادة أعداد أعضاء الأمانة من ذوى الخبرات والكفاءات، وأيضا التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وإنشاء مركز تدريب خاص بالحزب أو أكاديمية تدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ورجال الأعمال، بهدف التدريب والتأهيل، انطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية للمساهمة في تنمية العمل المحلي.

حضر الاجتماع النائب سليمان وهدان رئيس لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، والأمناء المساعدين عبد الحميد كمال، النائبة إيمان الألفي، اللواء محمد بنداري، سمير عبد الوهاب، اللواء يحيى كدواني، وأعضاء اللجنة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الأسبق، اللواء حمدى الجزار، اللواء أشرف، اللواء عياد راغب، الدكتورة غادة الدربالى، الدكتورة فاطمة عبدالرسول، الشيخ حميد منصور، محمد دياب.