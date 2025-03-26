ضبط مسجل خطر أثناء ترويجه للمواد المخدرة في الفيوم

تمكن رجال مباحث قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من ضبط مسجل خطر، أثناء قيامه بترويج مواد مخدرة لعملائه قبل عيد الفطر بدائرة المركز، وتم ضبطه متلبس أثناء قيامه بترويجه المواد المخدرة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريرها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة سنورس يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل خطر بحيازة كمية من المخدرات والقيام بالترويج لها بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث القسم من القبض على المتهم ويدعي" ص . ن " وشهرته " كاستلو 31 عام، مسجل خطر ، وتم ضبطه قبل ترويج بضاعتها لعملاء قبل عيد الفطر المبارك، كم تم ضبط كمية من مخدرات الحشيش ومخدر الآيس و مخدر الشابوا، أثناء محاولته ترويجه ومبلغ مالى وهواتف محموله، وميزان حساس ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.