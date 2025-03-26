تجهيز 890 مسجدًا و53 ساحة بأسوان لاستقبال المصلين في عيد الفطر

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك على أنه تم تجهيز 890 مسجد، بالإضافة إلى 53 ساحة بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.

ووجه محافظ أسوان إلى قيام الوحدات المحلية برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، وتنفيذ الإنارة بهذه الطرق والشوارع، مع إجراء الصيانة اللازمة ومنع وجود وصلات مكشوفة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

ومن جانبه أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطنى المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر.

موعد أداء صلاة عيد الفطر بأسوان فى تمام الساعة 6:07 صباحاً

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن موعد أداء صلاة عيد الفطر سيكون فى تمام الساعة 6:07 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.