"الفيوم عبر العصور التاريخية".. ندوة بكلية التربية النوعية

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم الندوة التثقيفية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآثار بعنوان "إقليم الفيوم عبر العصور التاريخية: بين التراث والهوية المصرية " ضمن فاعليات مبادرة ( أعرف بلدك ) بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

نظمت الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلال الندوة الدكتور محمد أحمد السيد، أستاذ الآثار المصرية القديمة المساعد بكلية الآثار والذى أكد أن الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان للعمل على رفع وعي الشباب بالقيمة الحضارية والأثرية للدولة المصرية، من أجل الحفاظ عليها وصونها من التخريب والأعمال المخالفة للقانون.

أشار إلى أن المبادرة تهدف بشكل مباشرة لنشر الوعي الثقافي و الأثري لدي طلاب الجامعة في إطار تعميق الانتماء الوطني بين فئات المجتمع الجامعى في مواجهة محاولات التغريب وطمس الهوية التي يتعرض لها شبابنا والدولة المصرية.

وقد تحدث حول الحضارة المصرية القديمة بوصفها أقدم حضارة عرفها التاريخ الإنساني وأكثرها ثراءً وتنوعًا، موضحًا المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر تاريخيًا حيث عبرت الحضارة المصرية القديمة عن مختلف المظاهر للحياة الإنسانية وعرفت النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد "السيد " أن الفيوم احتلت مكانة مميزة في التاريخ المصري منذ عصور ما قبل التاريخ، حيث نشأت بها واحدة من أقدم الثقافات في مصر وهي حضارة الفيوم A، وقد بلغت الفيوم ذروة الازدهار الحضاري لها خلال فترة حكم الأسرة الثانية عشرة والتى اختار أثنين من أبرز ملوكها أرض هذا الأقليم لتكون المستقر الأبدي لهم وهما الملكين سنوسرت الثاني و أمنمحات الثالث، واستمرت هذه المكانة خلال العصرين اليوناني والروماني، كما تطرق سيادته للحديث حول أبرز المعالم التراثية والتاريخية في محافظة الفيوم كهرم هوارة وهرم اللاهون وغيرها من المعالم الأثرية التي تزخر بها المحافظة.

06ffd20b-7d21-484f-a8c5-9f2129ea4373

133d6347-d0d8-427d-90bc-c14342e0f435

2124d683-c2e9-4ba0-b37e-4876071c9ce1