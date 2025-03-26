أزهر الشرقية يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

أقامت منطقة الشرقية الازهرية اليوم، برئاسة الدكتور سيد احمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بعد اجتيازهم مسابقة القرآن الكريم، والمنعقدة خلال شهررمضان الكريم لطلاب التعليم الأزهرى بمعاهده المختلفة، ولجميع المراحل التعليمية

تم عقد الإحتفالية بمقر معهد الصفوة النموذجى، بحضور كل من الدكتور الحسينى عطوة، وكيل أول منطقة الشرقية الأزهرية، و الدكتور احمد ماضى مدير التعليم النموذجى، و جمال عبد السميع مدير ادارة شرق، و الدكتور سالم مدير إدارة الجودة بأزهر الشرقية، و ابو مسلم الشحات ، مدير معهد الصفوة النموذجى، واحمد الشوبكى وكيل إدارة شرق، و الشيخ عبد الله منصور من الازهر الشريف ونائب رئيس مجلس الاباء، ويوسف اسماعيل وكيل معهد الصفوة.

تم تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم، بكافة المراحل التعليمية، بداية من الروضة، مرورا بالإبتدائية والإعدادية، وعددا من اولياء أمور الطلاب من حفظة القرآن الكريم ومن مجلس آباء طلاب المعهد

و من جانبه اكد أبو مسلم الشحات مدير معهد الصفوة النموذجى، أن الازهر الشريف دائم الحرص على دعم حفظة القرآن الكريم، ووتكريمهم، وتشجيع الناشئين والمبتدئين، لافتا إلى أن إحتفالية اليوم كانت بمثابة جبرا لخواطر جميع المشاركين فى مسابقة القرأن الكريم، بداة من مرحلة الروضة حتى اولياء الامور، لتكون دافعا للجميع على استكمال مسيرة حفظ كتاب الله