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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تحذير من أسلوب ابتزاز جديد لعصابة "Fog Ransomware"

فيروس الفدية
فيروس الفدية
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حذرت كاسبرسكي من تصاعد خطير في هجمات برمجيات الفدية، حيث بدأت عصابة "Fog Ransomware" في نشر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بضحاياها إلى جانب بياناتهم المسروقة على الإنترنت المظلم، مما يزيد من الضغط النفسي والمخاطر التنظيمية على المؤسسات المستهدفة.

وتُعد المجموعة من أبرز الجهات التي تقدم خدمات برمجيات الفدية كخدمة (RaaS)، حيث استهدفت قطاعات التعليم، الترفيه، والمال، مستغلة بيانات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) المخترقة لاختراق الأنظمة وتشفير البيانات بسرعة.

وأكد خبراء كاسبرسكي أن هذا الأسلوب الجديد يُمثل تصعيدًا في استراتيجيات الابتزاز، مما قد يدفع الضحايا للاستجابة لمطالب الفدية بشكل أسرع، خاصة في ظل تزايد الضغوط التنظيمية وتعزيز آليات الدفاع السيبراني.

الدفاع السيبراني الإنترنت المظلم تشفير البيانات