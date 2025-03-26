ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع في الزيتون

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بحبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بعد تنفيذهم 3 وقائع بمنطقة الزيتون، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب  3  وقائع سرقة بذات الأسلوب , وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اسلوب المفتاح المصطنع أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية المفتاح المصطنع النيابة العامة بأسلوب المفتاح المصطنع جهات التحقيق دائرة قسم شرطة الزيتون حبس عصابة صحيفة الحالة الجنائية ضبط 3 عناصر إجرامية ضبط المسروقات قسم شرطة الزيتون مصوغات ذهبية محل مصوغات ذهبية منطقة الزيتون