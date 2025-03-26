حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع في الزيتون

أمرت جهات التحقيق بحبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بعد تنفيذهم 3 وقائع بمنطقة الزيتون، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب , وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.