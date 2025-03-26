انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

انعقد اليوم مجلس جامعة طنطا عن شهر مارس برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، وبحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

خلال كلمته حرص اللواء أشرف الجندي على تقديم التهنئة لأعضاء المجلس وجميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا استعدادات محافظة الغربية لاستقبال الاحتفالات في جميع المدن والمراكز، وموجها الشكر لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة للإسهام في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز العلاقة بين التعليم والبيئة المحيطة.

من جانبه رحب الدكتور محمد حسين بمحافظ الغربية، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين الجامعة والمحافظة، موجها التهنئة لجميع منسوبي جامعة طنطا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالأنشطة الطلابية التي تمت خلال شهر رمضان المبارك والتي شهدت أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية بمشاركة طلابية واسعة.

وأضاف القائم بعمل رئيس الجامعة، أن مشروع جامعة طنطا الأهلية جاء وفقا لدراسات دقيقة ومتخصصة لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي الحالية والمستقبلية، مضيفا أنه سيتم الارتكاز في صياغة الخطط الدراسية على إنشاء شراكات مع المؤسسات بالقطاعات الصناعية لتكوين ظهير اقتصادي وتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تدرس حاليا الفرص المتاحة لإنشاء فروع لجامعات دولية مرموقة بالتعاون مع جامعة طنطا، تسهم في تعزيز مفاهيم ومفردات التدويل كمبدأ حاكم في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد د. محمد حسين بالجهود المبذولة من كافة قطاعات ومراكز ووحدات الجامعة في تطوير قدرات طلابها في النواحي المعرفية والمهارية، موجها عمداء الكليات إلى الاهتمام بدعم الجوانب الابتكارية لدى الطلاب من خلال العملية التعليمية والأنشطة الطلابية في إطار مبادرات وبرامج السياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكدا أن مراكز التطوير المهني تقدم خدمات داعمة لمهارات الطلاب وتعمل بكامل طاقتها البشرية والمادية بعد اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل استمرار عملها وبأفضل جودة خدمات ممكنة، موضحا أنه يتم متابعة انجاز المراكز من خلال تقارير متابعة دورية يتم عرضها شهريا