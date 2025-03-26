عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء ، جلسته السادسة والثمانون، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

استهل الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد الدكتور النجار حرص جامعة مطروح على تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية؛ بما يسهم في تحقيق رسالتها التعليمية.

ووافق المجلس على ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ومنح الدبلوم لثلاثة طلاب؛ وذلك في إطار دعم المسيرة الأكاديمية وتشجيع الطلاب على تحقيق التميز العلمي.

كما وافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس وعرضه على اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى الدرجات الأعلى؛ بما يتماشى مع معايير الجودة الأكاديمية، ويعزز مكانة الجامعة في المجال البحثي.

واختتم الدكتور مصطفى النجار تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجامعة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع.

مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية

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