عكاوي يجتمع باللجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيبر اسم جامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا بحضور اعضاء اللجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الى جامعة قنا جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، طروب طلبه امين الجامعة ، عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ومسؤولى مركز ضمان الجودة بالجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ولفيف من القيادات الادرية بالجامعة والجامعة الاهلية ومستشفيات قنا الجامعية

واكد عكاوي ان قرار تغيير اسم الجامعة يهدف الى تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة وربطها بشكل أوثق بالمحافظة التي تحتضنها، ترسيخ الهوية المحلية وتعزيز الشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.

وقد افق المجلس الاعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي على اعتماد قرار مجلس جامعة جنوب الوادي بتغيير اسم الجامعة الى جامعة قنا

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة الخطة التنفيذية للمشروع والجدول الزمنى لأنشطة اللجان المكلفة بالعمل