أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي أمام بشاير الخير في نطاق حي غرب، اتجاه الموقف، وذلك صباح اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.

تلقت إدارة النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى جمال حماده، و3 آخرين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج، بينما لا تزال 3 جثث في موقع الحادث في انتظار المعاينة من الجهات المختصة.

وخلال الحادث أصيب احمد مصطفى عبد المجيد 43 سنه بكسر بالحوض.

وحسن جمال الدين حسن 16 سنه كسر بالساق اليسرى وجرح بالوجه pc

وايمان علاء حفظى عبد الله 21 سنه اشتباه كسر بقاع الجمجمة و الزراعين والعمود الفقرى.

ايه اسامه عبد الحميد عبد النعيم 26 سنه جرح متعتك بالرأس و الزراعين.

فاطمه عمر عبد الصالحين حسن 28 سنه كدمه بالرأس وجرح قطعى بالركبة اليسرى.

أحمد حسين مصطفى بلال 22 سنه كسر والساقين ونزيف داخلى بالصدر pc، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جمال حمادة.

وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفي العامريه، وهم ابراهيم محمد ابراهيم محمد 22 سنه اشتباه كسر بالترقوه اليسرى.

وسيف الدين ربيع عبد الخالق 20 سنه اشتباه كسر بالفخذ الايسر pc.

ومحمد عادل أحمد محمود 22 سنة اشتباه كسر بالساقين.

بينما نقلت 3 جثث إلى مشرحة الإسعاف، وهم محمد احمد محمد عبد الحافظ 21 سنه، مجهول الهوية حولى 28 سنه، مجهول الهوية حوالي 25 سنه.