محافظ الشرقية يستقبل راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق

إستقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق والأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس والوفد الكنسي المرافق لهما بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعياً المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

من جانبه أكد الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فمصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإيخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها.

بينما عبر الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للاقباط الكاثوليك بفاقوس عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل مكروه مشيدا بالعلاقة المتينه التي تجمع المسلمين بالمسيحيين ومؤكدا أن الأديان جاءت من أجل المحبة والسلام وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.