رئيس مدينة الغردقة يجتمع بمدير المواقف ونقيب السائقين استعداداً لعيد الفطر

اجتمع اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة صباح اليوم بمكتبه مع مدير المواقف و نقيب السائقين، وذلك لوضع آليات العمل داخل المواقف خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ البحر الاحمر باتخاذ كافة التدابير اللازمة وإعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الحكومية بجميع مدن المحافظة استعدادا لعيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس المدينة بتوفير السيارات سواء بموقف الأقاليم أو السرفيس لتلبية احتياجات الأهالي و المعيدين أثناء أيام عيد الفطر المبارك، مشدداً على متابعة التزام السائقين بخطوط سير السيارات والتزامهم بتعريفة الركوب المحددة لمنع استغلال السائقين للمواطنين خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.