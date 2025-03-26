محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



جاء فيها: "فخــامــة الرئيس عبد الفتاح السيسـي رئيس جمهورية مصر العربية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم ونحن نودع شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الفضيل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأحر التهاني أطيب التمنيـات بمناسبـة حلول “ عيــد الفطـر المبـــارك.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد دائما وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة الاسلامية والعربية ومصرنا الغاليـة بـدوام الرفعـة والرخاء والاستقرار واليمن والبركـات متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيما وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”.



كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة المباركة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، والدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف، و عددا من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، داعياً أن يعيده الله على الأمة والإسلامية ومصرنا الغالية قيادةً وشعباً وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات.