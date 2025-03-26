لجنة وزارية تتفقد مدارس دمياط على مدار الـ 48 ساعة الماضية

قامت لجنة وزارية رفيعة المستوى، برئاسة المهندس علي عبد الرؤوف، استشاري إدارة مركزية بديوان الوزارة، بجولة تفقدية موسعة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٥ و ٢٦ مارس الجاري، لعدد من مدارس محافظة دمياط في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان جودة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

رافق اللجنة خلال جولتها ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الذي أكد على الأهمية البالغة لهذه الزيارات في الوقوف على أرض الواقع لتقييم مدى تطبيق القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأن سير العملية التعليمية وتفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

شملت الجولة التفقدية مدارس متنوعة في المحافظة، من بينها مدارس رياض الصالحين والدكتور أحمد زويل التابعتين لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وخلال الزيارات، حرص أعضاء الوفد الوزاري على التواصل المباشر مع الطلاب، حيث أجرى المهندس علي عبد الرؤوف حوارات مفتوحة معهم واختبر مستوياتهم في القراءة والكتابة، معربًا عن إشادته بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب في هذه المهارات الأساسية.

من جانبه، أكد ياســر عمــــاره استمرار جهود المديرية في متابعة أداء المعلمين وتقييم تقدم الطلاب بشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور المدرسي وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد على الالتزام الكامل بتطبيق كافة القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وأشار عمارة إلى أن هذه الزيارات المتكررة من قبل وزارة التربية والتعليم تعكس مدى حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأثنت اللجنة الوزارية في ختام جولتها على حسن سير العملية التعليمية والجهود المبذولة في مدارس محافظة دمياط.