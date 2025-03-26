ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تيك توك وطلبات مصر ينظمان حفل إفطار تكريمي لـ 680 من سائقي التوصيل

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نظمت تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة ، بالتعاون مع طلبات مصر، المنصة التكنولوجية للطلب عبر الإنترنت، حفل إفطار تكريمي لـ 680 من سائقي التوصيل، يوم الاثنين 24 رمضان، تقديرًا لجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع المصري.

جاءت المبادرة تأكيدًا على رسالة تيك توك في دعم الأفراد الذين يصنعون فرقًا إيجابيًا في حياتنا اليومية، وسعيها إلى خلق مساحات تجمع الناس خارج العالم الرقمي. وبهذه المناسبة، أكد أمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة في تيك توك، أن سائقي التوصيل هم "أبطال يوميون" يستحقون التقدير، مشيرًا إلى التزام تيك توك بتعزيز التفاعل الإنساني من خلال مبادرات مماثلة.

من جانبها، شددت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، على أهمية دعم سائقي التوصيل باعتبارهم الثروة الحقيقية للمنصة، مشيرةً إلى أن هذا التكريم يعكس قيم العطاء والانتماء التي تسعى طلبات مصر إلى تعزيزها.

يعكس هذا التعاون بين تيك توك وطلبات مصر التزامهما بتقدير جهود العاملين في قطاع التوصيل، وتسليط الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك. كما يمهد الطريق لمزيد من المبادرات المستقبلية التي تكرّم الأفراد الذين يسهمون في تحسين حياتنا اليومية.

الفيديوهات القصيرة المبادرات المجتمعية شهر رمضان المبارك منصة الفيديوهات القصيرة