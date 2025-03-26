رئيس جامعة بنها: افتتاح مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي قريبًا

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

استهل الجيزاوي، الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات، كما قدم تهنئته إلى أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة.

كما قدم " الجيزاوي " التهنئة أيضا للدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينه عميدا لكلية الطب البشرى ، متمنيا له دوام التوفيق في مهام منصبه.

واستعرض افتتاح مبنى الجراحة بالمستشفي الجامعي بعد تطويره بعد إجازة عيد الفطر حيث تضمنت أعمال التطوير زيادة عدد الأسرة والذي يشكل فارقا كبيرا للمترددين علي المستشفي الجامعي ، وذلك بهدف الاستمرار فى تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة في إطار رؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

وخلال الجلسة وجه " الجيزاوي " بتعزيز دور الصالون الثقافي للجامعة في دعوة المختصين لتناول محاور الهوية المصرية والتراث والقيم المجتمعية ، وذلك فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعي الثقافي وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافي الواعي، ونقله إلى جيل الشباب الواعد لإثراء أفكارهم وتعزيز لغة الحوار لديهم .

وأكد ضرورة أن تلعب الجامعة دورا في تحسين محتوى الدراما المصرية من خلال دعم الانشطة الطلابية وكورال قطرات الندى وفرق مسرح الجامعة والفنون الشعبية ودعم المحتوى الفني الذي يعزز القيم الإيجابية بما يضمن نشر القيم المجتمعية الأصيلة بين الطلاب، والمساهمة في ترسيخ دور الفن والثقافة كدعامة رئيسية لنهضة المجتمع.

واستعرض رئيس الجامعة إصدار اكثر من 50 أمر شغل لصيانة منشآت الجامعة بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنية ضمن خطة الصيانة السنوية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.