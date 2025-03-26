وصول بعثة المنتخب الوطني تحت 17 إلى المغرب في كأس الأمم الإفريقية

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني تحت 17 إلى المغرب في كاس الامم الإفريقية

وغادرت بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما مطار القاهرة اليوم متجهة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وخاض المنتخب الوطني تحت 17 عاما في معسكره الأخيرة أربع مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء، والدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.