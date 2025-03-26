"التثقيف الرياضي ودوره في بناء الشخصية السوية" ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد ناصر الكبير بالفيوم

أقيمت ‏فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد ناصر الكبير بالفيوم بعنوان: "التثقيف الرياضي ودوره في بناء الشخصية السوية"، جاء ذلك بحضورالشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد بالمديرية، والشيخ جابر أبو زيد، من علماء الأوقاف بالفيوم، والشيخ جمعة عبد الفتاح، إمام المسجد.

وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها علي تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في ‏مساجد مصر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري ، ورعاية من الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، الشيخ محمود الشيمي،وكيل المديرية،وقيادات الدعوة .

وأكد العلماء،على أن الإسلام دين الشمول والعموم، ومن دلائل شموليته أنه اهتم بالإنسان روحا وبدنا، فوفر للروح حاجتها وأسباب سعادتها، ولم يهمل فى ذات الوقت البدن وعوامل بنائه وقوامه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"وإن لنفسك عليك حقا"، وقال: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير".

وأضاف العلماء، أن الرياضة وسيلة فعالة لتقوية الجسم والحفاظ عليه فهى بهذا تعد مطلبا شرعيا وضرورة حياتية، لا كما يتوهم البعض أنها من الأمور التى يجب على المسلم الابتعاد عنها باعتبارها لهوا يشغل عن أداء العبادات والطاعات والذكر ويقلل من درجة الهيبة والاحترام بين الناس، وهذا لاشك فهم خاطئ لمعنى الدين الشامل الذى جاء ليصوغ المسلم ويبنيه نفسيا وجسديا وعقليا وروحيا واجتماعيا وأخلاقيا.

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